Kosova e zhvillon sonte ndeshjen më të rëndësishme në Ligën e Kombeve, takohet me Austrinë

Kosova sot, e diel, do të zhvillojë një nga ndeshjet më të rëndësishme të këtij cikli në Ligën e Kombeve, teksa në stadiumin “Fadil Vokrri” pret Austrinë.
Takimi do të zhvillohet nga ora 18:00, në një stadium që pritet të jetë i mbushur nga tifozët kosovarë, të cilët do të kërkojnë të shtyjnë Dardanët drejt një rezultati pozitiv.
Kosova hyn në këtë përballje pas barazimit pa gola ndaj Izraelit, ndërsa më herët e kishte nisur ciklin me fitore 1-0 ndaj Irlandës dhe humbje 3-1 në udhëtim ndaj Austrisë. Dardanët kanë grumbulluar katër pikë, ndërsa Austria është në krye të grupit me shtatë pikë.
Për Kosovën kjo është një sfidë shumë e rëndësishme, pasi një fitore do ta mbante skuadrën e Franco Fodës në garë për kreun e grupit. Dardanët do të kërkojnë të shfrytëzojnë faktorin vendas dhe të marrin hakun sportiv ndaj Austrisë për humbjen e pësuar në Vjenë.
Në anën tjetër do të jetë Austria e drejtuar nga Ralf Rangnick, e cila vjen në Prishtinë për të vazhduar ecurinë pozitive dhe për të bërë një hap të madh drejt objektivit në grup. Ndeshja pritet të jetë një tjetër përballje e fortë mes dy skuadrave, me Kosovën që kërkon një rezultat të madh para tifozëve të saj.
“Fadil Vokrri” pritet të jetë në qendër të vëmendjes nga ora 18:00, kur Kosova dhe Austria do të përballen në një duel që mund të ketë peshë të madhe në garën për kreun e grupit.