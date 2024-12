Ministrat e Jashtëm arabë dhe turq nesër takohen në Jordani për të diskutuar zhvillimet në Siri

Jordania njoftoi se do të presë një takim ministror ndërkombëtar që do të mbahet të shtunën, më 14 dhjetor, për të diskutuar mbi zhvillimet lidhur me situatën në Siri, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë me shkrim të Ministrisë së Jashtme jordaneze thuhet se Jordania do të presë të shtunën takime në nivel ministror arab dhe ndërkombëtar për të diskutuar zhvillimet në lidhje me situatën në Siri.

“Ministrat e Jashtëm të vendeve anëtare të Komitetit të Ndërlidhjes Ministrore Arabe, i cili u krijua për Sirinë me vendim të Ligës Arabe me ftesë të Jordanisë, përbëhet nga Jordania, Arabia Saudite, Iraku, Libani, Egjipti dhe Sekretari i Përgjithshëm i Ligës Arabe si dhe i Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA), Bahreinit dhe Katarit”, thuhet në deklaratë.

Ministrat e Jashtëm arabë që do të marrin pjesë në takim do të takohen edhe me ministrin e Jashtëm turk, Hakan Fidan, përfaqësuesin e lartë të BE-së për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell dhe të dërguarin e OKB-së për Sirinë, Geir Pedersen.