Ministri i Somalilandit: SHBA mund të ketë qasje në minerale dhe baza ushtarake

Residents celebrate Israel's recognition of Somaliland in downtown Hargeisa on December 26, 2025 [Farhan Aleli/AFP]

Një ministër i lartë i Somaliland ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara mund të kenë qasje në burimet minerare dhe në baza ushtarake në territorin e këtij rajoni, sipas raportimeve mediatike.

Ministri i Presidencës tha se të drejtat ekskluzive që i janë ofruar SHBA-së janë pjesë e përpjekjeve të Somalilandit për të fituar njohje ndërkombëtare. Ai theksoi se bashkëpunimi strategjik me Uashingtonin shihet si hap kyç për forcimin e pozitës së rajonit në arenën globale.

Somalilandi ka shpallur pavarësinë nga Somalia në vitin 1991, por ende nuk është njohur zyrtarisht si shtet nga komuniteti ndërkombëtar. /mesazhi

