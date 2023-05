Ministri Osmani për vizitë në Serbi, takon homologun e tij serb, Daçiq

Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut dhe kryesues me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropës (OSBE), Bujar Osmani, në kuadër të vizitës së tij në Beograd është takuar me homologun e tij serb, Ivica Daçiq, transmeton Anadolu.

Siç njofton Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut, pas takimit me ministrin e Jashtëm serb Daçiq, Osmani porositi se OSBE-ja mbetet e përkushtuar në mbështetjen e procesit për reforma në Serbi dhe në rajon.

“Pajtimi, ndërtimi i besimit dhe lufta kundër korrupsionit, këto tema të rëndësishme, së bashku me zgjidhjen e sfidave të sigurisë, të ndryshimeve klimatike përmes një qasjeje rajonale, janë tre prioritetet kryesore për Ballkanin Perëndimor të kryesimit tonë me OSBE-në. Janë pika lidhëse, përpjekje të përbashkëta, të cilat mund dhe duhet të na bashkojnë të gjithëve”, tha Osmani në takimin me Daçiqin.

Duke shprehur ngushëllimet e sinqerta për humbjen e jetëve të pafajshme pas ngjarjeve fatkeqe që e goditën Serbinë, Osmani në cilësinë e kryesuesit të OBSE-së u fokusua në sfidat aktuale.

“OSBE-ja sot po lëviz nëpër ujëra të trazuara. Agresioni ushtarak i Rusisë ndaj Ukrainës i ka prishur parimet bazë të OSBE-së. Si kryesi, punojmë në sigurimin e mbështetjes për organizatë funksionale dhe fleksibile, duke ofruar mjete të llojllojshme me qëllim që të ndihmojmë në rivendosjen e paqes dhe sigurisë. Qëllimi ynë është që ta kthejmë dialogun dhe ta promovojmë bashkëpunimin”, theksoi Osmani.

Ai potencoi se situata aktuale kërkon vendimmarrje kolektive, të përgjegjshme, si asnjë herë më parë, si dhe shtim të detyrueshëm të përpjekjeve për multilateralizëm efektiv, me qëllim të vendosjes së paqes dhe bashkëpunimit. Ai shprehu respekt për misionin e OSBE-së në Serbi, i cili ofron ndihmë dhe mbështetje për shtetin në procesin e ndërtimit të institucioneve të forta, të pavarura, të përgjegjshme dhe efikase demokratike.

“Treguesit e bashkëpunimit tonë të suksesshëm, mes tjerash, flasin për forcimin e qeverisjes së mirë, luftën kundër korrupsionit dhe kushtet më të favorshme të punës së mediave. I mbështesim përpjekjet për inkurajimin e pajtimit të rajonit, iniciativat e shoqërisë civile, lidhjen e të rinjve dhe forcimin e rolit të grave. Mos diskriminimi, mirëkuptimi i ndërsjellë dhe demokracia participative do të kontribuojnë për stabilitet dhe siguri më të madhe rajonale”, tha Osmani.

Osmani theksoi se dialogu dhe bashkëpunimi konstruktiv duhet të jenë imperativ, duke shprehur mbështetje të fuqishme të OSBE-së për dialogun Beograd-Prishtinë, të ndërmjetësuar nga BE-ja. Në këtë kontekst iu referua rëndësisë së takimit i cili u mbajt në Ohër me çka edhe më tej u hap rruga për normalizimin e marrëdhënieve.

Kryesuesi i OSBE-së njoftoi se vizitën e tij në Serbi do ta vazhdojë në frymën e motos së kryesimit të Maqedonisë së Veriut me OSBE-në “Fjala është për njerëzit” dhe do të realizojë takime edhe me përfaqësues të sektorit civil, si dhe vizitë në zyrën e OSBE-së në Bujanoc, ku do të takohet me të rinj nga komunitete të ndryshme për të theksuar rolin kyç të të rinjve në transformimin e shoqërisë dhe ndërtimin e një të ardhmeje stabile, gjithëpërfshirëse dhe prosperuese për rajonin.