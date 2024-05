Studentët në Irlandë ngritën kampin e solidaritetit për Gazën, kërkojnë heqjen e investimeve

Studentët në Trinity College Dublin (TCD) kanë krijuar një kamp solidariteti për Gazën në kampusin e tyre për të kërkuar që universiteti ikonik irlandez të ndërpresë lidhjet me Izraelin.

“Trinity College Dublin sonte, pasi studentët ngritën një kamp për Palestinën, duke kërkuar që universiteti i tyre të ndërpresë lidhjet me Izraelin sipas parimeve të BDS të mbështetur nga shumica dërrmuese e studentëve dhe stafit,” tha presidenti i unionit studentor të kolegjit Laszlo Molnarfi në një postim në mediat sociale.

Pamjet video të kampit tregojnë tendat e ngritura në një lëndinë me bar pranë një biblioteke ku ndodhet Libri i Kells – një dorëshkrim i shekullit të 9-të dhe një nga atraksionet turistike më të vizituara të vendit. Protestuesit vendosën gjithashtu stola prej druri në hyrje të derës së bibliotekës, duke thënë se lokacioni ishte “tani i mbyllur për një kohë të pacaktuar”.

“Nuk ka punë si zakonisht gjatë një gjenocidi”, shkroi Molnarfi në mediat sociale dhe i bëri thirrje administratës së universitetit që të “ndërprerë lidhjet me shtetin gjenocidal të Izraelit”.

Students at Trinity College Dublin have set up an encampment for Palestine, demanding that their university cut ties with Israel as per BDS principles supported by the vast majority of students and staff. 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 @TrinityBDS @tcdsu @tcddublin pic.twitter.com/Uw44FjLmaJ

— László Molnárfi (SU) (@TCDSU_President) May 3, 2024