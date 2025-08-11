Ministria e Drejtësisë: Lirimi i Mefail dhe Edonis Shkodrës nga paraburgimi, neglizhencë e rëndë institucionale

Ministria e Drejtësisë ka reaguar pas ngjarjes tragjike në Gjilan, ku humbën jetën tre qytetarë, duke cilësuar si të papranueshëm vendimin për lirimin e dy të dyshuarve kryesorë, Mefail dhe Edonis Shkodra, të cilët aktualisht janë në arrati.
Sipas Ministrisë, dy të dyshuarit ishin më parë në paraburgim dhe u liruan me vendim të Gjykatës Themelore në Prishtinë, bazuar në kërkesën e Prokurorisë Speciale, pavarësisht se ndaj tyre zhvilloheshin hetime për vepra të rënda penale si fajde dhe detyrim.
Në reagim theksohet se ky lirimi përbën një neglizhencë të rëndë institucionale, që ka sjellë pasoja tragjike dhe të pariparueshme. Ministria i ka bërë thirrje Këshillit Prokurorial dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës që të fillojnë menjëherë procedurat disiplinore ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve të përfshirë në këtë rast.
Ministria ka theksuar rëndësinë e reformës në drejtësi si një domosdoshmëri për garantimin e sigurisë dhe të ardhmes së qytetarëve, duke u bërë apel forcave politike që të ndalojnë pengesat ndaj këtij procesi.
“Drejtësia nuk është pronë e askujt. Pa drejtësi funksionale, nuk mund të ketë siguri, drejtësi apo paqe sociale,” përfundon reagimi i Ministrisë së Drejtësisë.