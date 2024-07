Ministria e Shëndetësisë njofton se vendimi për kufizimin e orarit të punës përfundon sot

Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se ka përfunduar sot vendimi për kufizimin e orarit të punës për disa kategori shoqërore për shkak të temperaturave të larta.

“Pas konsultimeve me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe Institutin Hidrometeorologjik, Ministria e Shëndetësisë njofton se vendimi për kufizimin e orarit të punës për disa kategori shoqërore për shkak të temperaturave të larta përfundon sot, më 20 korrik 2024.

Sipas parashikimeve, java e ardhshme do të karakterizohet nga temperatura që nuk paraqesin rrezik për kategoritë e cenueshme të shoqërisë.

Ministria e Shëndetësisë do të vazhdojë të monitorojë situatën klimatike dhe të bashkëpunojë me institucionet përkatëse për të siguruar mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve”, thuhet në njoftim.