Mira Murati arrin marrëveshje për çipa me Nvidia-n, vlera dhjetëra miliardë dollarë

Laboratori Thinking Machines i Mira Muratit ka arritur një marrëveshje furnizimi me çipa me Nvidia me vlerë dhjetëra miliardë dollarë, ndërsa ish-drejtoresha kryesore e teknologjisë së OpenAI përshpejton përpjekjet e saj për të ndërtuar mjete të inteligjencës artificiale për bizneset.
Startup-i me seli në San Francisko tha të martën se do të vendoste të paktën një gigavat të çipave Vera Rubin të gjeneratës së ardhshme të Nvidia-s në një partneritet shumëvjeçar me gjigantin amerikan të çipave.
Marrëveshja përfshin gjithashtu një investim të mëtejshëm “të rëndësishëm” nga Nvidia, e cila më parë mori pjesë në raundin fillestar prej 2 miliardë dollarësh të Thinking Machine që e vlerësoi atë në 10 miliardë dollarë vitin e kaluar. Kompanitë refuzuan të jepnin detaje mbi investimin e ri.
Marrëveshja e re me Thinking Machines është e fundit në një seri investimesh nga Nvidia në disa nga klientët dhe konsumatorët më të mëdhenj të çipave të saj të inteligjencës artificiale.
Marrëveshje të tilla financimi me klientët e vetë Nvidia-s kanë ngjallur shqetësime në lidhje me financimin rrethor në industri, pasi gjigandi i gjysmëpërçuesve prej 4.4 trilionë dollarësh vendos rezervat e tij masive të parave të gatshme në ekosistemin e klientëve të tij.
“Teknologjia e Nvidia-s është themeli mbi të cilin është ndërtuar e gjithë fusha”, tha Murati. “Ky partneritet përshpejton kapacitetin tonë për të ndërtuar inteligjencë artificiale që njerëzit mund ta formësojnë dhe ta krijojnë vetë, pasi ajo nga ana tjetër formëson potencialin njerëzor.”
I themeluar nga Murati një vit më parë, produkti kryesor i Thinking Machines, Tinker, u lejon ndërmarrjeve të përsosin dhe personalizojnë modele të mëdha gjuhësore për aplikacionet e tyre të veçanta të biznesit pa pasur nevojë të ndërtojnë dhe menaxhojnë infrastruktura komplekse trajnimi për IA-në.
Drejtori ekzekutiv i Nvidia, Jensen Huang, tha se ishte “i emocionuar që do të bashkëpunonte” me Thinking Machines për ta ndihmuar atë “të realizonte vizionin e saj emocionues për të ardhmen e inteligjencës artificiale”.
Faza e parë e marrëveshjes shumëvjeçare është synuar për fillimin e vitit të ardhshëm. Huang ka thënë më parë se një gigavat i kapacitetit të qendrës së të dhënave të inteligjencës artificiale kushton rreth 50 deri në 60 miliardë dollarë, me produktet e Nvidia që përbëjnë rreth 35 miliardë dollarë të kësaj kostoje.
Një “partneritet strategjik” shumëvjeçar prej 100 miliardë dollarësh me OpenAI, i njoftuar në shtator, u braktis së fundmi në favor të një investimi kapital prej 30 miliardë dollarësh nga Nvidia. Huang tha javën e kaluar se marrëveshja “mund të jetë hera e fundit” që Nvidia investon në OpenAI para një IPO të mundshme më vonë këtë vit.
Si drejtuese ekzekutive e OpenAI, Murati punoi në zhvillimin e produkteve të tilla si ChatGPT, gjeneratori i imazheve Dall-E dhe modaliteti i tij i zërit. Ajo zëvendësoi për një kohë të shkurtër Sam Altman si drejtoreshë ekzekutive e përkohshme gjatë një grushti shteti në bord në nëntor 2023.
Marrëveshja me Nvidia vjen pas trazirave brenda Thinking Machines. Gjatë muajve të fundit, startup-i njëvjeçar ka parë tre bashkëthemelues dhe studiues të tjerë të largohen nga kompania, raporton Finacial Times.
Andrew Tulloch, një anëtar i stafit teknik i cili gjithashtu punoi në OpenAI, iu bashkua Meta-s në tetor të vitit të kaluar, ndërsa Barret Zoph, drejtor i teknologjisë, dhe Luke Metz, anëtar i stafit teknik, iu rikthyen OpenAI-t në janar.
Thinking Machines do të punojë me Nvidia-n për të “dizajnuar sisteme trajnimi dhe shërbimi për arkitekturat Nvidia dhe për të zgjeruar aksesin në inteligjencën artificiale të përparuar dhe modelet e hapura për ndërmarrjet, institucionet kërkimore dhe komunitetin shkencor”, shtoi kompania.