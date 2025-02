Mirësitë e Ramazanit

Me dorën e rahmetit Ramazani troket,

me zanin e magfiretit besimtarët i thrret;

me shpirtin e mbrojtjes i sigurt i pret.

Në këtë botë mirësie

shpirti gjen qetësi,,

drejt saj besimtari vrapon me shpejtsi!

Ky muaj i mrekullueshëm

mirësi bjen,

në asnji muj tjetër kto nuk i gjen!

Çdo vështirësi në këtë muaj bahet e leht,

vehten e pyet, a thua jam unë vet?!

Se veç në Ramazan kto i gjen,

besimtari i dej në nji anë nuk i len!

inshaallah shpejt po vjen ajo ditë,

atëherë lind pyetja,a jemi përgatit?

Nga secili prej nesh përgjigje pret,

InshaAllah të përgatitun ka me na gjet!

Burhan Fili

24/02/2025