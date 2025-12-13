Mjegulla e dendur dimërore mbulon Sarajevën, ndotja e ajrit rritet ndjeshëm

Kryeqyteti Sarajevë i Bosnjë e Hercegovinës është mbuluar nga një shtresë e trashë mjegulle dhe smogu tashmë për disa ditë, raporton Anadolu.
Ky fenomen natyror ndodh vazhdimisht gjatë muajve të dimrit, ndërsa ndryshimet sezonale kombinohen me ndotjen e ajrit. Pamjet e kapura me dronë tregojnë mjegullën që mbulon pyjet dhe qytetin e Sarajevës.
Dukshmëria e dobët dhe ajri shumë i ndotur kanë ndikuar përsëri në jetën e përditshme në qytet, me nivelet e cilësisë së ajrit që shpesh tejkalojnë kufijtë e sigurt.
Për vite me radhë, ndotja e ajrit e kombinuar me mjegullën e dendur ka mbetur një nga sfidat më serioze dhe të pazgjidhura mjedisore të Sarajevës, duke paraqitur rreziqe për shëndetin publik dhe duke rënduar transportin.
Skenat e përsëritura theksojnë luftën e gjatë të kryeqytetit për të adresuar ndotjen e ajrit, veçanërisht gjatë dimrit kur kushtet e motit bllokojnë grimca të dëmshme mbi qytet.