Mjekët: Skleroza multiple në rritje, sëmundja prek moshat e reja nga 20 deri në 40 vjeç

Skleroza multiple, një sëmundje kronike e cila prek sistemin nervor, ka shënuar një rritje të ndjeshme gjatë viteve të fundit duke prekur gjithnjë e më shumë grupmoshat e reja. Sipas mjekëve neurologë, shkaku i shfaqjes së saj ende nuk është i njohur.
“Ende nuk është gjetur nga vjen, nuk dihet shkaku. Kap moshat e reja, 20 deri 40 vjeç për fillimin e sëmundjes por kemi gjithmonë e më tepër raste edhe poshtë 20 vjeç të fillimit të sëmundjes”, tha mjekja neurologe prof.dr Jera Kruja.
Skleroza multiple ka disa stade dhe mënyra e trajtimit është e ndryshme.
“Ka disa forma, që fillon me stadin e parë. Pacienti nuk ndjen asgjë, sëmundja ka filluar. Faza e parë është me përmirësime dhe përkeqësime, pastaj këto keqësime lënë disa shenja të cilat rriten dhe hyn në fazën progresive dhe më e shpeshta. Pastaj kemi një formë tjetër që është primarja progresive fillon që në fillim dhe nuk ndalon e cila fillon në moshë më të madhe”, shtoi Kruja.
Po a është e shërueshme skleroza multiple?
“Të gjitha sëmundjet të cilat nuk kanë një etologji të saktë nuk janë të shërueshme por skleroza multiple ka shumë pika ku mund të ndërhyet nëpërmjet trajtimeve të cilat e stabilizojnë, zgjat periudha e mira. Ndërkohë ka raste që janë beninje nuk kanë nevojë për trajtime specifike” , deklaroi mjekja neurologe.
Shpesh skleroza multiple ngatërrohet me demencën, pasi kjo e fundit në gjuhën popullore ka të njëjtin emërtim. Mjekja neurologe Jera Kruja sqaron dallimin ndërmjet tyre.
“Nuk ka lidhje fare me sklerozën, ajo është demencë që prek moshat e treta dhe ka lidhje me shumë funksione kognitive ku kujtesa është e para”, tha Kruja.
Dobësi të muskujve, shikim të dyfishtë, çrregullime te ekuilibrit, ndjesi e mpirjes, lodhje e vazhdueshme janë disa nga simptomat më të shpeshta të sklerozës multiple.