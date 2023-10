Modeli MG klasik konvertohet në model elektrik, por ruan transmisionin manual të shpejtësisë

Një firmë britanike e restaurimit të veturave klasike ka zbuluar një version unik të ikonës MGB GT, me modelin me dy dyer që tani fuqizohet nga një motor elektrik – megjithëse ka një transmetim manual.

Specialisti i MG në Mbretërinë e Bashkuar, Frontline, zbuloi BEE-në këtë javë – një MGB GT e restauruar, të cilës i është hequr motori origjinal 1.8 litërsh me benzinë me katër cilindra, për një motor elektrik dhe bateri në vend të tij.

Frontline pretendon se motori elektrik është i lidhur me një transmision manual, i cili mund të drejtohet si një veturë tradicionale me tre pedale me benzinë, megjithëse pa pasur frikë se mund të ketë ngecje, shkruan Drive.

Fuqia e BEE-së është një bateri 40 kWh – i vendosur aty ku më parë ndodhej motori klasik, për të cilin Frontline thotë se i jep MGB-së së tij të restauruar një “shpërndarje peshe pothuajse perfekte 50/50” – dhe një motor elektrik me kapacitet të papërcaktuar, i aftë për 9000 rrotullime për minutë.

Sipas firmës, Frontline BEE mund të përshpejtojë nga 0 deri në 100kMh në më pak se 9 sekonda, pjesërisht për shkak të peshës së tij relativisht të lehtë për një veturë elektrike prej 1186 kg.

BEE – që nënkupton MGB EV Edition – është në dispozicion në të dy versione, Roadster – kabriolet – dhe në “coupe” – MGB GT – megjithëse çmimi për modelet ende nuk është publikuar.

Përndryshe, nëse preferoni të dëgjoni një motor të vërtetë që rrotullohet nën kofanon e rinovuar të MG-së, Frontline ofron gjithashtu LE60 – një version me fuqi V8 të modelit që feston 60 vjetorin e tij.

I kufizuar në 30 ekzemplarë në mbarë botën, Frontline LE60 fuqizohet nga një Rover V8 i ri 4.8 litërsh – që pretendohet se prodhon 280 kW – dhe drejton rrotat e pasme përmes një transmisioni manual me pesë shpejtësi dhe diferencial me rrëshqitje të kufizuar.