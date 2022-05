Modulet e qelizave të karburantit të Toyotas në autobusët elektrikë Daimler

Daimler Buses është pjesë e Daimler Truck Group dhe TFCM2-F-60 është një modul i gjeneratës së dytë që prodhon 60 kW dhe mund të integrohet lehtësisht në çatinë e një autobusi, së bashku me një bateri dhe rezervuarë hidrogjeni.

Avantazhi kryesor i teknologjisë së qelizave të karburantit të Toyotas është se diapazoni i autobusit plotësisht elektrik mund të zgjerohet në trafikun e qytetit në rreth 400 km për autobusin solo dhe deri në 350 km për versionin e artikuluar të autobusit. Kombinimi i baterisë dhe qelizës së karburantit si zgjerues i rrezes eliminon nevojën për rimbushje gjatë drejtimit të automjetit.

Inxhinierët e TME do të mbështesin dizajnin e përgjithshëm të sistemit dhe integrimin e modulit për të siguruar efikasitet, fuqi dhe jetëgjatësi optimale. Efikasiteti i njësisë edhe në kushte të vështira operimi rezulton në konsum relativisht të ulët të hidrogjenit në krahasim me prodhimin e energjisë. Me një konvertues të integruar të tensionit, TFCM funksionon në intervalin e tensionit prej 450 deri në 700 volt dhe është më efikas në rreth 30 kW.

Në përputhje me vizionin e saj për një shoqëri të dekarbonizuar dhe iniciativën Beyond Zero, Toyota po inkurajon aplikimin e teknologjisë së saj të qelizave të karburantit me hidrogjen përtej veturave, duke përfshirë kamionë të rëndë, kamionë të vegjël dërgesash, varka dhe autobusë.

Për të arritur këtë qëllim, Toyota është në partneritet me disa kompani evropiane që ndajnë të njëjtin vizion për të ardhmen e lëvizshmërisë. Integrimi i të gjitha llojeve të aplikacioneve të hidrogjenit rreth një infrastrukture të vetme do të mbështesë zhvillimin e sistemeve në të cilat lëvizshmëria e hidrogjenit mund të zgjerohet më tej.

“Ne jemi të kënaqur që punojmë me autobusët Daimler dhe jemi të kënaqur të shohim që aktivitetet tona të promovimit të hidrogjenit në Evropë vazhdojnë të zgjerohen. Toyota është e përkushtuar për arritjen e një shoqërie me emetim zero dhe ne besojmë se hidrogjeni është një nga shtytësit kryesorë të një shoqërie të ardhshme të dekarbonizuar dhe të elektrizuar”, tha Matt Harrison, President dhe CEO i Toyota Motor Europe.