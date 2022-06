Mos e anashkaloni kurrë këtë në mëngjes

Nëse ju duket se jeni “duke qëndruar në vend” dhe nuk shihni asnjë shenjë progresi në dietën tuaj, nutricionistët rekomandojnë disa këshilla që do t’ju ndihmojnë të arrini rezultatet e dëshiruara. Nuk po flasim për qëllime të pamundura.

Pini një gotë ujë dhe një filxhan çaj jeshil

Filloni ditën tuaj me një gotë më të madhe ujë për të filluar metabolizmin tuaj. Gjysmë litër ujë do të përshpejtojë metabolizmin tuaj deri në 30 për qind në orën e ardhshme. Pas kësaj, pini një filxhan çaj jeshil. Është vërtetuar se zvogëlon peshën trupore.

Gjithashtu përshpejton metabolizmin, zvogëlon nivelin e kolesterolit dhe është gjithashtu i mirë në luftën kundër plakjes, sepse dobëson antioksidantët në trupin tuaj. Nuk ka nevojë të pini kafe për t’u zgjuar. Çaji jeshil përmban një sasi të mjaftueshme të kafeinës.

Bëni joga për 30 minuta

Yoga është një mënyrë e thjeshtë dhe efektive për të lëvizur muskujt dhe për të tonifikuar trupin tuaj. Nëse e përshpejtoni metabolizmin në fillim të ditës, keni bërë gjysmën e punës dhe joga është e përkryer për këtë. Trupi juaj do të përfitojë trefish nga joga.

Së pari, do të fillojë metabolizmin tuaj. Së dyti, tonifikon muskujt tuaj dhe ju bën të dukeni më të hollë. Së treti, joga ndihmon në lehtësimin e stresit dhe ankthit, të cilat lidhen me shtimin në peshë. Yoga do t’ju përgatisë mendërisht dhe fizikisht për ditën e ardhshme.

Planifikoni menunë tuaj ditore dhe hani mëngjes

Planifikoni çfarë do të hani gjatë ditës. Kjo do ta bëjë më të lehtë për ju që t’i përmbaheni qëllimit tuaj dhe do ta bëjë më të vështirë për ju që të tundoheni për të thyer dietën tuaj. Koha para mëngjesit është e përkryer për të kuptuar se çfarë duhet të hani për drekë dhe darkë.