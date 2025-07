Mos e harroni dhe mos lejoni te harrohet gjenocidi i Srebrenices.

Vetem te numerosh deri ne 8372, lodhesh. Nderkohe qe ky nuk eshte thjesht numer, por jane jete njerezish te pafajshem te shuara ne menyre shtazarake.

Pinjolleve te ketyre kasapeve te Ballkanit as qe u shkon ndermend te kerkojne falje per bemat e prinderve te tyre. Per sa kohe qe nuk e bejne kete, kjo dtth se ata nuk e kane problem te identifikohen, pse jo edhe te mburren me kasaphanet e tyre.

Me e keqja eshte qe ata vazhdojne te bekohen nga kleriket e tyre ortodokse dhe askush nuk e ze ne goje kete.

„Heshtni… derisa turpi nuk skuqet deri ne qiell! Heshtni, sepse te tjeret heshten kur britma arriti kupen e qiellit! Ju nuk e dini ç‘do te thote te vrasesh nje qytet!“



Rehan Neziri