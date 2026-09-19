Mos e injoroni këtë simptomë të këmbëve, mund të tregojë një problem serioz shëndetësor

Kruarja e këmbëve është zakonisht një problem i padëmshëm dhe kalimtar, por nëse zgjat për një kohë të gjatë dhe nuk ndalet, mund të tregojë edhe probleme të caktuara shëndetësore.
Kruarja e lëkurës herë pas here mund të shkaktohet nga një numër faktorësh të zakonshëm, siç janë ajri i thatë, moti i ftohtë ose pickimet e insekteve. Megjithatë, kruarja e vazhdueshme pa një shkak të qartë nuk duhet injoruar, veçanërisht nëse shoqërohet me ndryshime të tjera në trup.
Një gjendje që mund të shoqërohet me kruarje të lëkurës është diabeti. Nivelet e larta të sheqerit në gjak për një kohë të gjatë mund të ndikojnë në lëkurë dhe të shkaktojnë kruarje, e cila mund të shfaqet në këmbë, shputa dhe rreth kyçeve të këmbëve. Kjo simptomë mund të shoqërohet gjithashtu me etje të tepërt, urinim të shpeshtë, lodhje, humbje të padëshiruar në peshë, ndryshime në shikim dhe infeksione më të shpeshta.
Një kruarje e pakëndshme, veçanërisht në këmbë dhe shputa të këmbëve, mund të ndodhë edhe me sëmundje të caktuara të mëlçisë. Tek disa njerëz, mund të jetë e pranishme para se të shfaqen simptoma të tjera të dukshme. Kruarja mund të mbetet e kufizuar në pjesë të caktuara të trupit, por mund të përhapet edhe në një sipërfaqe më të madhe të lëkurës. Shpesh është më e theksuar gjatë natës ose kur trupi është i ekspozuar ndaj temperaturave më të larta. Shenja të tjera të mundshme të sëmundjes së mëlçisë përfshijnë lodhjen kronike, dobësinë, humbjen e oreksit, të përzierat, të vjellat dhe zverdhjen e lëkurës dhe të bardhës së syve.
Kruarja e zgjatur mund të shoqërojë edhe sëmundjen e veshkave, veçanërisht në fazat e mëvonshme të sëmundjes. Ndërsa funksioni i veshkave bie, intensiteti i kësaj simptome mund të rritet tek disa njerëz. Përveç kruajtjes, mund të shfaqen ënjtje të këmbëve dhe kyçeve të këmbëve, lodhje e rëndë, gulçim, gjak në urinë, dhimbje muskulore, dhimbje koke dhe vështirësi në gjumë.
Edhe pse kruarja e këmbëve në vetvete zakonisht nuk është shkak për shqetësim, kruarja afatgjatë dhe e vazhdueshme, veçanërisht nëse ndodh së bashku me simptoma të tjera, nuk duhet injoruar. Në raste të tilla, rekomandohet të konsultoheni me një mjek për të përcaktuar shkakun e problemit.