Mos e teproni me mjedrat, mund të shkaktojnë probleme me stomakun

Mjedrat shumë të shëndetshme. Përkatësisht, ato përmbajnë shumë antioksidantë që ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës, si dhe janë të pasura me vitamina C dhe K, si dhe me kalium, hekur dhe mangan.

Nutricionistja Teresa Gentile shpjegoi se specialiteti i mjedrës është përqindja e fibrave që gjenden në këtë frut. Përkatësisht, një filxhan me mjedra përmban deri në tetë gramë fibra, që është shumë më tepër se në ushqimet e tjera.

“Fibrat bimore janë të nevojshme për funksionimin normal të aparatit tretës dhe kanë një efekt pozitiv në zemër”, tha Gentile, shkruan Index.hr.

Megjithatë, duhet të jemi të kujdesshëm me fibrat, sepse në sasi të tepërt mund të çojnë në probleme me stomakun, fryrje dhe diarre. Sipas udhëzimeve, njerëzit duhet të konsumojnë 28 gram fibra në ditë.

Nëse normalisht nuk konsumoni shumë fibra, kur vendosni t’i përfshini ato në dietën tuaj, bëjeni gradualisht dhe monitoroni se si ndiheni. Sigurisht, pini shumë ujë për të lehtësuar shqetësimet e stomakut nga rritja e marrjes ditore të fibrave.