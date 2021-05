Mos i prishni veprat e mira pjesa 2 Halil Avdulli

Kaptina el-Bekare 262-266

262. Ata që shpenzojnë pasurinë e vet në rrugë të Allahut, pa e

përcjellë atë me përgojim apo fyerje, do të kenë shpërblim te

Zoti i tyre dhe nuk do të kenë pse të frikësohen apo pikëllohen.

263. Fjala e mirë dhe falja e gabimit janë më të vlefshme se

lëmosha që përcillet me fyerje. Allahu është i Vetëmjaftueshëm

dhe i Butë (nuk nxiton në dënime).

264. O besimtarë! Mos i çoni dëm lëmoshat tuaja duke ua kujtuar

ato (atyre që ua keni dhënë) dhe duke fyer, siç vepron ai që e

shpenzon pasurinë e vet për sy e faqe të botës dhe nuk beson në

Allahun dhe Ditën e Fundit. Ai shëmbëllen me një gur të lëmuar

të mbuluar me dhé, mbi të cilin bie shiu me rrebesh, duke e lënë

të zhveshur. Ata nuk kanë kurrfarë dobie nga veprat që kanë

bërë, se Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë popullin mohues.

265. Ata që shpenzojnë pasurinë e vet, për të kërkuar kënaqësinë

e Allahut dhe që e forcojnë veten me punë të mira, shëmbëllejnë

me një kopsht të mbjellë në rrafshnaltë, në të cilin bie shi i

bollshëm, andaj jep fruta dyfish. Nëse nuk i bie shi i bollshëm, i

bie shi i imët që i mjafton. Allahu i sheh mirë punët që bëni ju.

266. A dëshiron ndonjëri nga ju që, duke qenë i moshuar e me

fëmijë të mitur e të pambrojtur, kopshti i tij plot palma hurmash,

vreshta e gjithfarë lloje frutash dhe i ujitur nga lumenj rrjedhës, të

digjet nga një stuhi zjarri?! Ja, kështu Allahu jua shpjegon shpalljet

e Tij, me qëllim që të mendoni.