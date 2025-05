Motoçikleta Ducati Panigale V4 Lamborghini e frymëzuar nga vetura sportive Revuelta

Ducati dhe Lamborghini kanë bashkuar sërish forcat për të krijuar një motoçikletë me edicion të kufizuar, e cila është frymëzuar nga hipervetura Revuelto.

Motoçikleta quhet Ducati Panigale V4 Lamborghini dhe kushton më shumë se disa vetura sportive.

Bazuar në Panigale V4 S, modeli i veçantë ka një trup karboni që përdor të njëjtin filozofi si “demi i tërbuar”.

Ka gjithashtu xhamin pleksiglas, si dhe një ngjyrë tërheqëse që kombinon fibër karboni të ekspozuar me detajet Verde Scandal, Grigio Telesto dhe Grigio Acheso.

Ndryshimet nuk mbarojnë me kaq, pasi ‘vetura me dy rrota’ është e pajisur me një krah dhe bisht unik.

Të dy komponentët janë të frymëzuar nga Revuelta, si dhe fellnet prej alumini.

Motoçikletës i është dhënë një sistem shkarkimi titani Akrapovich, një kapak alumini i rezervuarit të karburantit e cila përmban emrin dhe numrin e modelit.

Falë përdorimit të fibrave të karbonit, aluminit dhe titanit, motoçikleta peshon 185 kilogramë, që është 2.3 kilogramë më pak se Panigale V4 S, dhe e bën atë anëtarin më të lehtë të familjes.

Kur është koha për të vozitje, shoferi zë një vend të frymëzuar nga brendësia e Revuelt. Duket se është i veshur me susta lëkure dhe Alcantara në një dizajn me dy ngjyra.

Klientët mund të mbështeten në një grup instrumentesh digjitale, e cila përmban një animacion unik fillestar dhe aktivizohet nga një çelës i veçantë.

Çdo Panigale V4 Lamborghini vjen me një certifikatë autenticiteti, si dhe një mbulesë dhe stendë të veçantë që përputhet me ngjyrën e motoçikletës.

Çmimi i motoçikletës është të paktën 78,400 dollarë, dhe prodhimi është i kufizuar në 630 njësi.

Nëse modeli standard nuk është mjaftueshëm ekskluziv, pronarët e makinave Lamborghini mund të marrin Panigale V4 Lamborghini Speciale Clienti.

Vetëm 63 njësi janë në dispozicion, me çmim 100,400 dollarë.

Ata që po pyesin se çfarë marrin për paratë shtesë, ja ku është përgjigja. Kjo është mundësia që klientët të bashkëpunojnë drejtpërdrejt me departamentin e Ducati Centro Stile në krijimin e motoçikletës së tyre ideale.

Pra, ata kanë mundësinë të zgjedhin një skemë ngjyrash që i përshtatet karakterit të tyre. Gjithashtu, mund të marrin një xhaketë, helmetë në edicion të kufizuar.

Të dy modelet vijnë me motorin e njohur 1,103 cc, i cili zhvillon 209 kuaj-fuqi.