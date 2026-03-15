MotoGP shtyn Çmimin e Madh të Katarit për në nëntor për shkak të shqetësimeve të sigurisë

MotoGP ka shtyrë garën për Çmimin e Madh të Katarit, raundin e katërt të Kampionatit Botëror MotoGP 2026, për në nëntor për shkak të situatës gjeopolitike në Lindjen e Mesme, njoftuan organizatorët të dielën, transmeton Anadolu.
Gara, e planifikuar fillimisht të zhvillohej më 10-12 prill në Lusail International Circuit në Katar, tani do të mbahet më 6-8 nëntor, pas konsultimeve me Federatën Ndërkombëtare të Motoçiklizmit (FIM), promotorin e kampionatit dhe autoritetet lokale.
MotoGP tha se vendimi u mor për të garantuar sigurinë dhe mirëqenien e pjesëmarrësve dhe spektatorëve, duke ruajtur njëkohësisht standardet më të larta të organizimit të eventit.
Pas këtij ndryshimi, janë rregulluar edhe raundet përfundimtare të sezonit. Çmimi i Madh i Portugalisë në Portimao tani do të zhvillohet më 22 nëntor, ndërsa Çmimi i Madh i Valencias, që mbyll sezonin, është zhvendosur më 29 nëntor.
Drejtori ekzekutiv i MotoGP, Carmelo Ezpeleta, tha se vendimi u mor në koordinim të ngushtë me partnerët në Katar dhe me ekipet e MotoGP, duke theksuar se siguria mbetet prioriteti kryesor i organizatës.
“Ne gjithashtu e kuptojmë rëndësinë e ofrimit të qartësisë për simpatizantët tanë sa më herët të jetë e mundur”, tha Ezpeleta, duke shtuar se mbajtësit e biletave do të mund t’i përdorin ato për datën e re të eventit.
MotoGP njoftoi se të gjitha raundet e tjera të kalendarit të kampionatit 2026 mbeten të pandryshuara.
Përplasjet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që nga 28 shkurti, kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit, duke vrarë rreth 1.300 persona, përfshirë udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë kapacitete ushtarake amerikane.