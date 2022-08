Mrekullia e jetës… në barkun e një gruaje….

A e dini se çfarë është kjo? Barku i një gruaje! A e dini se cilat janë ato dy gungat, në ato dy anët?

Të gjitha gratë kanë lindur me këtë organ të mrekullueshëm dhe shumë nuk e kanë parë kurrë në realitet.

Madhësia standarde është rreth 7 cm e gjatë dhe 5 cm e gjerë. Ky organ zgjerohet më shumë se 100 herë për të strehuar një fetus. Çdo muaj vetë-shkatërrohet dhe rindërton veten, duke eliminuar kështu menstruacionet përmes kontraktimeve, prandaj dhimbjet e periudhës janë dhimbje uterine, jo dhimbje vezore.

Mund të mbështesë pothuajse 150 herë peshën e saj. Është i vetmi organ i aftë të krijojë një organ tjetër: placentën.

Është e lidhur me ty. Nëse stresohesh, ai streson, nëse qetësohesh, ai qetësohet. Në këtë organ ndahet jeta, sepse ka gra që me këtë organ, kanë lindur 15 – 17 fëmijë, aktualisht lindin vetëm një ose dy fëmijë, por ai është trajnuar për të formuar më shumë se 20 jetë.

Është zemra e dytë e nënës, sepse aty formohen zemrat e fëmijëve të saj.

Share this: Twitter

Facebook