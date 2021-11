Përbërësit:

2 vezë, 1 gotë qumësht, 100 ml vaj ulliri, 2kunguj, 2 karota, 3 qepë të njoma, kopër, kripë, piper fryers për brumë, 50 gr djathë kaçkavall.

Përgatitja:

Grijmë me rende kungujtë dhe karotat, qepët dhe koprën i grijmë imët. Në enë rrahim vezët me kripë, piper,qumësht dhe vaj ulliri. Shtojmë miellin dhe fryrësin , e përziejmë derisa të bëhet brumë. Shtojmë djathin dhe perimet, dhe masën e krijuar e vendosim në format e Muffin. I pjekim në furrë të para ngrohur me 180 C për 20 minuta.