Mund të kenë ndikim negativ, perimet që nuk duhet t’i hani shumë shpesh

Konsumimi ditor i disa llojeve të perimeve mund të ketë një ndikim negativ jo vetëm në peshën tuaj, por edhe në mirëqenien tuaj. Cilat perime nuk duhen ngrënë shumë shpesh?

Disa perime bartin disa rreziqe të mundshme për shëndetin, megjithëse kjo zakonisht varet nga mënyra se si përgatitet ushqimi. Për shembull, nëse i spërkatni perimet me kripë dhe i skuqni, atëherë është e vështirë të flitet për përfitimet e tyre.

Në raste të tjera është i zakonshëm shtimi i pesticideve gjatë kultivimit, gjë që duhet pasur parasysh edhe gjatë përpilimit të menysë ditore.

Ekspertët rekomandojnë që të jeni veçanërisht të kujdesshëm me llojet e mëposhtme të perimeve:

Selino: Pavarësisht besimit se mund të digjni kalori vetëm duke ngrënë selino, kjo perime e varfër me lëndë ushqyese nuk është aq e shëndetshme sa mendoni, ndërsa vazhdimisht kryeson listën për përmbajtjen e pesticideve. Sipas Departamentit Amerikan të Bujqësisë, në të janë gjetur deri në 68 lloje të pesticideve të ndryshme.

Spinaqi: Tradicionalisht konsiderohet nga ushqimet më të shëndetshme, sepse është plot me vitamina A dhe K. Megjithatë, kur blini spinaq jo organik, rrezikoni të jeni të ekspozuar ndaj një sasie të madhe pesticidesh.

Brokoli: Nuk është drejtpërdrejt i dëmshëm për shëndetin, por mund të shkaktojë fryrje, gjë që vështirë se duket si një pasojë e mirë. Herë pas here rekomandohet të gatuani brokoli – këtë perime mund ta përdorni si shtesë ose si pjatë të veçantë.

Lakrat e Brukselit: Ashtu si brokoli, lakrat e Brukselit rrisin gazrat dhe shkaktojnë fryrje. Kjo është për shkak të rafinozës dhe sulfateve. Rafinoza është një trisakarid që nuk tretet derisa të arrijë në zorrën e trashë, ku më pas fermentohet. Dhe sulfati është ai që shkakton erën./telegrafi

Misri: Shpesh gatuhet me shumë vaj dhe kripë, gjë që nuk është e mirë, por nuk është ky problemi kryesor. Tashmë ka pësuar modifikime të mëdha gjenetike dhe kur hamë misër, trupi ynë njihet me proteinat që nuk i dinte më parë. Kjo mund të çojë në mbindjeshmëri, në alergji (kjo është arsyeja pse misri është bërë një alergjen i zakonshëm).

Patatet: Më së shpeshti skuqen në vaj të rafinuar, i cili praktikisht shkatërron çdo vlerë ushqyese të kësaj perimeje. Definitivisht nuk ia vlen të hahet çdo ditë nëse i konsumoni si patate të skuqura që gjithashtu përmbajnë shumë kripë.

Bizelet: Ashtu si patatet dhe misri, bizelet janë të pasura me niseshte. I përket ushqimeve me indeks të lartë glikemik, konsumimi i rregullt i të cilave mund të çojë në rritje të peshës trupore dhe të sheqerit në gjak. Pra, nëse jeni në dietë ose keni diabet, bëni kujdes me bizelet.