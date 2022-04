Murrizi, përfitimet që sjell ky ilaç i lashtë natyror

Murrizi është një shkurre me gjemba dhe me lule që bën pjesë në familjen Rosaceae, e cila përfshin trëndafilat më të famshëm.

Por nëse lulet e fundit janë kënaqësia e çdo kopshti, e para është një mik i ngushtë i mjekësisë natyrore. Në fakt, mjekësia bimore njeh vetitë e shëndetshme tek gjethet, lulet, manaferrat, kërcelli dhe madje edhe lëvorja.

Ka shumë studime mjekësore që i japin murrizit titullin e aleatit të shkëlqyer të zemrës, por edhe të gjithë sistemit kardiovaskular. Në të kaluarën është përdorur gjerësisht për trajtimin e presionit të lartë të gjakut, duke u dëshmuar efektiv edhe për aritmitë, si dhe për dështimin kronik të zemrës.

Natyrisht, përpara se të mbështeteni te murrizi si një ilaç natyral për këto dhe sëmundje të tjera, është thelbësore që paraprakisht të kërkoni këshilla mjekësore. Përveç kësaj, duhet të mbahet mend se, edhe nëse është një dhuratë nga nëna natyrë, kjo nuk do të thotë se nuk mund të ketë efekte anësore dhe kundërindikacione.

Por pasi kemi bërë këtë premisë të nevojshme, le të shohim se për çfarë përdoret murrizi dhe për çfarë rekomandohet. Duket se kokrrat e bimës janë burim antioksidantësh, në veçanti polifenolësh, për këtë arsye në treg ka shumë suplemente të bazuara në këtë përbërës për të luftuar radikalet e lira dhe plakjen qelizore.

Përveç kësaj, murrizi është treguar i shkëlqyer në kohët e lashta për të trajtuar presionin e lartë të gjakut dhe në mjekësinë kineze është një ilaç i përdorur gjerësisht për ta ulur atë në mënyrë natyrale. Por ekstraktet e kësaj bime duket se mund të përmirësojnë kolesterolin në gjak, duke reduktuar atë të keq. Dhe nëse keni disa probleme me tretjen e ngadaltë, një çaj bimor me bazë murrizin mund ta përshpejtojë atë, falë fibrave dhe prebiotikëve. Nga studimet e fundit në fushën mjekësore, kjo bimë ka rezultuar të jetë një aleat i vlefshëm natyror kundër ankthit dhe stresit, por përdoret në kombinim me ekstrakte të tjera bimore, si ai i luleve të lulëkuqes.

Përsa i përket efekteve anësore, murrizi konsiderohet mjaft i sigurt, por në disa subjekte të ndjeshme, marrja e tij, ndoshta me doza të larta, mund të çojë në djersitje të tepërt, dhimbje koke, skuqje të lëkurës, agjitacion dhe çrregullime të stomakut. Në këtë rast, ndërpriteni menjëherë përdorimin dhe konsultohuni me mjekun.