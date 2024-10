Muslimanë në Europë apo Muslimanë europianë?!

▪️Unë jam evropian me kulturë, musliman me fe, kështu që jam një musliman evropian. Këtu është vendlindja dhe vendbanimi im, kjo është vendlindja jonë.

▪️Kemi vetem dy opsione:

a) Të dorëzohemi dhe ta luajmë rolin e viktimës duke u arsyetuar se ata nuk po e donë Islamin dhe muslimanët dhe të mbyllemi në vete duke u larguar nga shoqëria.

b) Të ngrihemi e ti marrim përgjegjësitë tona qytetare si muslimanë dhe të themi: Shikoni, ne nuk mund të pranojmë që ju të na sulmoni dhe të përgjigjeni vet në emër tonë. Është koha të jetojmë së bashku, ta respektojmë dhe ta njohim-njeri tjetrin.

▪️Thjesht, çështja nuk është i pëlqejmë apo nuk i pëlqejmë dikujt, çështja ka të bëj me të drejtat, mirëkuptimin dhe respektin e ndërsjellë.

Prof. Tarik Ramadan