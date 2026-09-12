Rezistenca ndaj një gjëme që po i ndodh Shqipërisë, shembull që duhet ndjekur kudo
Sot në Vlorë, dhjetëra protestues janë përplasur fizikisht me forcat e Policisë së Shtetit gjatë një manifestimi të organizuar kundër ndërtimit të Muzeut Hebraik në zonën historike të qytetit.
Përplasja e tensionuar shpërtheu në momentin kur qytetarët e mbledhur tentuan të çajnë kordonin e sigurisë për të hyrë forcërisht brenda kantierit ku po zhvillohen punimet.
Protestuesit kërkojnë ndërprerjen e menjëhershme të projektit dhe mbrojtjen e strukturës së Klubit Patriotik “Labëria”, duke u shprehur se ky ndërtim po tjetërson hapur trashëgiminë e tyre kulturore.
Efektivët e policisë ndërhynë me forcë duke përdorur shtyrjet për të zmbrapsur turmën e revoltuar dhe për të izoluar perimetrin e kantierit.
Pavarësisht përfundimit të grumbullimit, situata në terren mbetet tejet e tensionuar, ndërsa qytetarët insistojnë në rishikimin e plotë të përdorimit të kësaj hapësire me rëndësi të veçantë historike.
Kjo revoltë qytetare në rrugët e Vlorës, përbën një shembull të fuqishëm që duhet të ndiqet nga të gjithë shqiptarët patriotë, të cilët refuzojnë kategorikisht nënshtrimin dhe shitjen e interesave kombëtare te padronët e Edi Ramës në Tel Aviv.
Projektimi i këtij muzeu, mbështetet mbi pretendime të stisura e të pabaza mbi ekzistencën e të ashtuquajturave “komunitete të gjera historike hebraike” në Vlorë, duke devijuar me vetëdije të plotë të vërtetën dokumentare e shkencore.
Manipulimi i faktit historik për të arsyetuar axhenda gjeopolitike dhe prapaskena të paqarta financiare është një fyerje e drejtpërdrejtë ndaj figurës, dinjitetit dhe identitetit shekullor të qytetit bregdetar.
Vlora, si djepi i pavarësisë sonë kombëtare, nuk mund të lejohet kurrsesi të kthehet në një terren ku falet memoria popullore në shërbim të marrëveshjeve të prapaskenës së pushtetit qendror.
Përdorimi i kordonëve të policisë për të goditur e dhunuar qytetarët që mbrojnë simbolet autoktone, siç është Klubi Patriotik “Labëria”, tregon qartë degradimin e një regjimi që preferon të mbrojë interesat e klientëve të huaj përballë vullnetit të vendit të vet.
Qëndresa e sotme dëshmoi se dinjiteti kombëtar, pronësia publike dhe trashëgimia e paprekshme e tokës shqiptare nuk janë në shitje.
Kjo protestë duhet të shërbejë si një thirrje zgjimi në çdo cep të Shqipërisë, për t’i prerë rrugën çdo tentative që zhvesh popullin nga historia e tij e vërtetë. \tesheshi