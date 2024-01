Nacionalizmi Shqiptar vs Nacionalizmi sllav e grek…

Nacionalizmi Shqiptare eshte siperfaqesore, pa themel, pa karakter, eshte thjeshte nje nacionalizem folklorist – per vet faktin se politika e paskrupullt Shqiptare merr çdo lloj guximi (nga shkëmbimi territoreve, tek Çakorri, tek Zajednica, Ballkani i hapur, tek falja e detit ne jug te shqiperise, e deris tek ftesat dhane kengetareve serb e grek per te performuar per publikun shqiptar).!!…

E them se NACIONALIZMI eshte siperfaqesore tek shqiptaret, sepse tek serbet, bullgaret e greket eshte e paimagjinueshme qe te ftohen kengetare shqiptare nga zyrtaret /politikanet e tyre…nuk guxojne…..

Nese serbet dhe greket apo edhe bullgaret do te ishin ne vendin e shqiptarëve (pra viktima te brutalitetit dhe padrejtësive nje shekullore) – veprime te tilla, siç marrin politika shqiptare kurre nuk do te ishin guxuar nga politikanet sllavo-greke – sepse ne rradhe te pare politikanet e tyre jane nacionaliste vet dhe e dyta vet populli dhe nacionalizmi ndër keto vende nuk do ti kishte lene.

Nacionalizmi shqiptare me shume ushqehet me urrejtje kundrejt gjithçka muslimane (pra islamofobi) se sa te hasmit tone shekullor (boshtit athine-beograd-moske).

U eshte rrenjose ne tru/shperlare truri ‘nacionalistave shqiptare’ qe e keqja dhe rreziku na vjen nga Islami. Ku ne te vertete rreziku ka qene gjithmone nga faktoret e tjere qe edhe sot e kesaj dite intervenojne/manipulojne/kontrollojne interesat tona kombëtare te brendshme dhe te jashtme.

Pra, me fjale te tjera, kemi nje Nacionalizem Shqiptare te CENSURUAR nga politika e korruptuar dhe faktoret e jashtem sidomos perendimore (ata qe quajme ‘aleat strategjik ‘)

Azem Kovaçi, Janar 2024