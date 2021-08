“Ndal për kampin e emigrantëve”: Banorët e Bardhovcës dolën për të protestuar

Tashmë kemi tetë ditë në rrugë dhe do të vazhdojmë me protestat. Leja e ndërtimit nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve thotë se ka rreziqe për pronën dhe popullsinë, edhe pse Ministria e Brendshme thotë se do të jetë një kamp i përkohshëm.

Ata do ta ndërtojnë atë, por ne kërkojmë ndalesë të menjëhershme, thotë një nga njerëzit që sot bllokuan kryqëzimin te “Momin Potok”, duke protestuar kundër ndërtimit të një qendre për të huajt në fshatin Bardhovc të Shkupit.

Banorët janë kundër ndërtimit të një qendre pritëse me një kapacitet prej 3000 personash, sepse, sipas tyre, qetësia dhe siguria e tyre do të shqetësohet, sepse, siç theksojnë, të huajt do të qëndrojnë për një kohë të gjatë.

Nga Komuna e Karposhit thonë se nuk po ndërtohet qendër për refugjatët në Bardhovc, por një qendër pritjeje për të huajt.

“Qendra e pritjes për të huajt, pranë Bardhovcës do të pranojë persona identiteti i të cilëve nuk është vërtetuar (dhe ata zakonisht kthehen në vendin e origjinës). Gjithashtu, ky objekt do të kujdeset për dëshmitarët – të huajt që janë pjesë e procedurave që janë duke u zhvilluar territori tonë, gjatë të cilit ata janë ndaluar përkohësisht këtu, për të dëshmuar, për të ndihmuar në procedurë, etj”, thonë nga Komuna e Karposhit.