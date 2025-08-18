Ndalohet kthimi i autobusëve nga Podujeva te Xhamia e Llapit, Komuna nis zbatimin e marrëveshjes

Inspektorët komunal së bashku me policinë kanë ndërmarr veprime për ndalimin e kthimit të autobusëve për Podujevë nga Xhamia e Llapit.
Zëdhënësja e policisë, Flora Ahmeti i ka thënë Telegrafit se vetëm kanë asistuar inspektorët.
“Po asistojmë inspektorët komunal, për detaje kontakto me zyrtarë të Komunës së Prishtinës”, ka thënë shkurt Ahmeti.
Dje Komuna e Prishtinës ka paralajmëruar se do të nisë zbatimin e marrëveshjes së arritur për qarkullimin e autobusëve ndërurbanë, përfshirë linjat që vijnë nga Podujeva.
Marrëveshja, siç thuhet është arritur në bashkëpunim me Komunën e Podujevës, Ministrinë e Planifikimit të Mjedisit dhe Hapësinor, si dhe Shoqatën e Operatorëve të Transportit, prandaj nuk ka qenë njëanshme.
“Komuna do të ndërmarrë të gjitha masat ligjore dhe administrative të nevojshme për të siguruar që të gjithë autobusët ndërurbanë, pa përjashtim, të ndalojnë në Stacionin zyrtar të Autobusëve në Prishtinë për marrjen dhe lëshimin e udhëtarëve”, thuhej në reagim.
Lidhur me veprimet e operatorëve që po kthehen në ndalesën e vjetër, komuna i konsideron ato “shkelje të qarta të rregullave komunale dhe marrëveshjes së ndërsjellë”, duke shtuar se “veprime të tilla nuk do të lejohen”.