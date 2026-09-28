Ndërmjetësit i bëjnë presion Iranit për programin bërthamor për të ringjallur bisedimet me SHBA-në

Ndërmjetësit po i bëjnë presion Iranit që të bëjë lëshime në programin e tij bërthamor në një përpjekje për të ringjallur negociatat e armëpushimit me SHBA-në, raportoi “The Wall Street Journal”, transmeton Anadolu.
Iniciativa vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump refuzoi propozimin iranian për armëpushim shtatëditor që do të rihapë Ngushticën e Hormuzit dhe do t’i japë fund bllokadës amerikane të porteve iraniane.
Ndërmjetësit e përshkruan përpjekjen si një përpjekje të largët për të siguruar lëvizje nga Teherani në programin e tij bërthamor ndërsa Irani deri më tani ka dhënë pak shenja se është i përgatitur të diskutojë për çështjen.
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha të dielën se Teherani mbetet i hapur për negociata, por do të përgjigjet ndaj veprimeve të reja ushtarake. “Ne jemi plotësisht të përgatitur që lufta të rifillojë”, tha Araghchi për NBC News kur u pyet për raportin e “The Wall Street Journal”.
“Ne qëndrojmë të vendosur përballë çdo agresioni të ri, edhe nëse bëhet fjalë për një luftë të ditës së fundit. Por, në të njëjtën kohë ne jemi të gatshëm për diplomaci. I takon presidentit Trump të zgjedhë”, shtoi ai.
Ndërmjetësit arabë thanë se Irani nuk ka bërë lëshime që kur Trump hodhi poshtë propozimin e tij për armëpushim ndërsa zyrtarët e Gjirit thanë se Teherani dëshiron që Washingtoni të ofrojë lëshime përpara se negociatat të përparojnë.
Kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, vendi i të cilit po përcjell mesazhe midis Washingtonit dhe Teheranit, tha se konflikti po bëhej gjithnjë e më i vështirë për t’u zgjidhur.
“Ky konflikt është shumë kompleks”, tha ai më herët në Nju Jork në një edicion të posaçëm të Forumit Ekonomik të Katarit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.
Irani dëshiron që Washingtoni të kthehet në memorandum mirëkuptimi të arritur në qershor që përfshinte rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe përfundimisht fillimin e negociatave bërthamore në këmbim të masave, përfshirë lehtësimin e sanksioneve, zhbllokimin e miliarda dollarëve në fondet iraniane të mbajtura jashtë vendit dhe fundin e bllokadës amerikane.
Zyrtarët amerikanë, megjithatë, thanë se Trump nuk dëshiron më të kthehet në atë marrëveshje ndërsa Washingtoni ka shtrënguar sanksionet dhe ka mbajtur bllokadën e tij.
Një zyrtar i lartë i Lindjes së Mesme i përfshirë në bisedime tha se Irani mund të bëjë kompromis për programin e tij bërthamor, por do të kërkonte siguri të qarta se Izraeli nuk do të sulmonte përsëri pas çdo marrëveshjeje SHBA-Iran.