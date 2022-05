Ndërron jetë Shejh Ahmed El Kattan

Sot ne Kuvajt paska nderruar jete njeri nga Hatibët me te njohur dhe me me ndikim ne Boten Islame, Shejhu Ahmed El Kattan-i (Allahu e meshirofte).

Shejhu El Kattan ka lindur me 06/12/1946 .

Ai bashke me Shejh Abdulhamid Kishk-in e Egjiptit nga gjysma e shek 20 e deri ne fillim te shek 21 kane qene dy hatibat me karizmatik dhe me me ndikim ne boten arabe dhe jo vetem.

Ajo qe e ka dallu Shejh El Kattan-in ishte se ky ne veçanti e trajtonte problemin e xhamise Al Aksa dhe zhvillimet dramatike ne Kuds dhe Palestine.

Allahu e meshirofte Shejh Ahmed El Kattan-in dhe e gradofte me xhenetin firdeus dhe gjithe Umetit i dhashte saber e gajret dhe i’a zevendesofte Shejhun me te tjere si ai dhe me më ndikim se ai.

Nga: Hoxhë Husamedin Abazi