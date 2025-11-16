Ndihmat në Gaza, me pikatore!

Ndihmat humanitare kanë hyrë pjesërisht në Gaza, por shpesh bllokohen nga kufizimet dhe mbylljet e kalimeve kufitare. Situata mbetet shumë e vështirë dhe e paqëndrueshme, me thirrje të vazhdueshme nga komuniteti ndërkombëtar për hapjen e aksesit.
Kalimet kufitare shpesh mbyllen: Izraeli ka mbyllur përsëri kalimet Kerem Shalom dhe Al Aëja, duke penguar hyrjen e ndihmave. Arsyeja zyrtare shpesh lidhet me ditë festash, por OKB-ja ka theksuar, se nuk ka një shpjegim të qartë pse nuk lejohet hyrja e ndihmës përmes Rafah, një pikë kyçe për shpërndarjen.
Hyrje e kufizuar e kamionëve: Gjatë javëve të fundit, rreth 370 kamionë me ndihma kanë kaluar, por kjo është shumë më pak se nevojat reale të popullsisë. Presioni ndërkombëtar: Ministrat e Jashtëm të 25 vendeve (p.sh. Mbretëria e Bashkuar, Franca, Spanja, Japonia) kanë bërë thirrje që Izraeli të lejojë hyrjen e ndihmave, duke paralajmëruar se uria po përhapet dhe vuajtjet kanë arritur nivele të paimagjinueshme. Raportet e OKB-së: Organizata për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) ka raportuar raste, ku palestinezët që përpiqen të marrin ushqim janë qëlluar, duke shkaktuar viktima masive. Kjo e bën shpërndarjen e ndihmës edhe më të rrezikshme.
Gjendja humanitare
Popullsia palestineze në Gaza po përballet me uri të përhapur dhe mungesë të theksuar të ujit, energjisë dhe ilaçeve. Ndihmat që hyjnë janë të pamjaftueshme për të mbuluar nevojat e mbi 2 milionë banorëve. Komuniteti ndërkombëtar paralajmëron se nëse nuk hapet akses i plotë, kriza mund të përshkallëzohet në katastrofë humanitare.
Ja një pasqyrë më e detajuar për ndihmat që po hyjnë aktualisht në Gaza dhe si krahasohen me nevojat reale:
Ushqime: Kamionë me miell, oriz, konserva dhe ushqime bazë po lejohen të hyjnë, por sasia është shumë e kufizuar.
Ujë dhe karburant: Shumë i pakët. Karburanti është jetik për gjeneratorët e spitaleve dhe për shpërndarjen e ujit, por shpesh bllokohet.
Ilaçe dhe pajisje mjekësore: Hyrja është sporadike. Spitalet raportojnë mungesa kritike të antibiotikëve, anestezisë dhe pajisjeve kirurgjikale.
Strehim dhe ndihma emergjente: Tenda dhe materiale ndërtimi lejohen rrallë, duke lënë mijëra familje pa mbrojtje.
Krahasimi me nevojat
Popullsia e Gazës është mbi 2.2 milionë banorë.
OKB vlerëson se duhen 500–600 kamionë ndihma në ditë për të mbuluar nevojat minimale.
Aktualisht hyjnë vetëm 20–40 kamionë në ditë, pra më pak se 10% e nevojës reale.