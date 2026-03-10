Ndryshim i rëndësishëm për Chrome: Google përshpejton internetin dhe prezanton rregulla të reja

Google ka vendosur një ndryshim të rëndësishëm për përdoruesit e Chrome, shfletuesit të saj më të përdorur.
Nga shtatori 2026, versionet e reja të Chrome do të publikohen çdo dy javë, dyfish më shpesh se cikli aktual prej katër javësh.
Ky ritëm i ri i përditësimeve do të sjellë funksione të reja, përmirësime të sigurisë dhe rritje të performancës më shpejt sesa më parë, duke e bërë shfletuesin më të qëndrueshëm dhe më të sigurt për përdoruesit.
Për ata që preferojnë më pak ndryshime të shpeshta, Google ofron versionin Extended Stable, me përditësime çdo 8 javë, duke i lejuar kompanitë të testojnë ndryshimet para implementimit.
Ekspertët theksojnë se ky hap mund të rrisë presionin mbi shfletuesit e tjerë si Edge, Opera dhe Brave, që po ashtu bazohen në teknologjinë e Chrome.
“Përditësimet më të shpeshta nuk janë thjesht një zgjedhje teknologjike – ato përmirësojnë sigurinë, funksionimin dhe përvojën e përdoruesit”, deklarojnë zyrtarët e Google.
Ky ndryshim tregon se Google synon të mbajë Chrome lider në tregun global të shfletuesve, duke sjellë inovacione më shpejt te miliona përdorues.