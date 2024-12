Ndryshimet e mëdha të Apple në iPhone “rrjedhin” përpara debutimit të shumëpritur

Apple është i vendosur të bëjë një ndryshim të madh në iPhone 17, sugjeron një rrjedhje e re.

Apple thonë se ka shumë të ngjarë të lëshojë një model të ri iPhone të hollë për të shkuar së bashku me variacionet Pro dhe Pro Max.

Analisti i Apple, Mark Gurman thotë se ‘iPhone 17 Air’ ose ‘iPhone 17 Slim’ pritet të jetë një opsion më i lehtë dhe më i hollë me pajisje më pak të fuqishme.

Gurman thotë se telefoni i vitit të ardhshëm do të jetë ‘një ofertë e nivelit të mesëm me një çmim të shkëlqyeshëm, për njerëzit që nuk kanë nevojë për specifikimet më mbresëlënëse’.

Sipas rrjedhjeve të mëparshme, iPhone 17 Air do të ketë një ekran 6.6 inç dhe do të ketë një trashësi pak më shumë se 6 mm.

Kjo do ta bënte atë më shumë se 25 për qind më të hollë se iPhone 16, 16 Pro dhe 16 Pro Max aktual.

Megjithatë, ka një kompromis – pasi thashethemet sugjerojnë se iPhone 17 Air do të ketë vetëm një kamerë 24 megapikselë në pjesën e përparme dhe një kamerë të vetme 48 megapikselë në anën e pasme.

Kjo do të ishte një ulje e konsiderueshme teknike nga tre kamerat e pasme të iPhone 16 Pro Max. Për vite me radhë, Apple ka luftuar për të gjetur një model të katërt që përshtatet së bashku me variacionet më të shtrenjta Pro dhe Pro Max të telefonave të mençur.