“Në Errësirën e Diellit – Kosova” (Güneşin Karanlığında Kosova) – është filmi më i ri turk me temë nga Ballkani
Një prodhim i ri kinematografik turk, me titull “Güneşin Karanlığında Kosova” (Në Errësirën e Diellit – Kosova), pritet të dalë këto ditë. Filmi sjell në ekran një histori të ngarkuar me dramë, luftë dhe dilema njerëzore, duke u fokusuar në ngjarje të lidhura me Bosnjën dhe Kosovën.
Ngjarja fillon me operacionin “Saklı Yüzler” në Bosnjë, ku shumë kriminelë lufte kapen dhe dërgohen në Hagë. Gjatë operacionit, Mirsad – një luftëtar boshnjak – plagoset rëndë, por shpëton mrekullisht. Me urdhër të Mete Albay, një figurë e afërt e Aliya Izetbegoviçit, Mirsad dhe shoku i tij i vjetër Haris nisen drejt Kosovës. Atje, ai ribashkohet me ish-të dashurën e tij Ayser, me të cilën kishte luftuar në radhët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) në vitin 1999.
Misioni i tyre është i qartë: të zbulojnë dhe neutralizojnë një organizatë të fshehtë që po përpiqet të ndezë një luftë civile në Kosovë. Por rruga është e vështirë, pasi Zahir – shok ushtrie në luftërat e Bosnjës dhe Kosovës – tashmë ka hedhur hapin e parë drejt kaosit, duke shkaktuar viktima civile dhe destabilitet.
Në këtë atmosferë tensioni, Mirsad, Haris dhe Ayser përballen me një garë kundër kohës: ta shpëtojnë Kosovën nga një katastrofë e re, ndërsa përpiqen të ndalojnë Zahirin dhe, mbi të gjitha, ta mbajnë atë gjallë.
Të dhënat teknike:
- Vendi: Turqi
- Distribuues: CJ ENM
- Viti i prodhimit: 2025
- Metrazhi: Film i gjatë artistik
- Gjuha: turqisht
Filmi pritet të tërheqë vëmendjen jo vetëm për temën historike e politike, por edhe për qasjen dramatike ndaj traumave të luftës dhe dilemave morale të atyre që u gjendën mes armëve, dashurisë dhe detyrimit ndaj atdheut.