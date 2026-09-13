Në Hormuz nuk ka qetësi!

Tension i ri në Ngushticë, një i vdekur në sulmin ndaj anijes tregtare iraniane
Një pikë e re e nxehtë po shfaqet në Ngushticën e Hormuzit pas një sulmi ndaj një anijeje tregtare iraniane pranë Ishullit Qeshm, duke vrarë një person dhe duke plagosur katër të tjerë.
Incidenti u raportua fillimisht nga Operacionet e Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), të cilat raportuan se një anije tregtare në zonë ishte goditur nga një raketë e panjohur. Raporti fillestar nuk dha identitetin ose flamurin e anijes.
Më vonë, media shtetërore iraniane raportoi se ishte një anije tregtare iraniane dhe dha numrin e viktimave. Autoritetet lokale e përshkruan incidentin si një “sulm terrorist”, por ende nuk është e qartë se kush ishte pas sulmit.
Zhvillimi i shton një dimension tjetër krizës së Hormuzit. Transporti tregtar tani po përballet me një mjedis ku rreziku nuk kufizohet vetëm në kategori specifike anijesh ose në njërën anë të vetme në konflikt.
Për pronarët e anijeve, qiramarrësit dhe siguruesit, çdo incident i ri përforcon kujdesin për kthimin e më shumë tonazhit në rajon, në një kohë kur tranzitet mbeten veçanërisht të kufizuara dhe kostoja e rrezikut të luftës është rritur ndjeshëm.
Goditja e re merr peshë të shtuar për shkak të kohës. Kjo vjen një ditë para bisedimeve të planifikuara në Oman mbi regjimin e lundrimit në Ngushticë dhe ndërkohë që mbeten dallime të rëndësishme mbi kushtet e një marrëveshjeje të mundshme.
Kjo pasiguri e mban të fortë premiumin gjeopolitik në tregun e mallrave të cisternave, me çmimet e VLCC që tashmë lëvizin në nivele jashtëzakonisht të larta për shkak të furnizimit të reduktuar të anijeve të disponueshme në Gjirin Persik. /tesheshi