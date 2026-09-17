Verdikti i Speciales, OVL-UÇK mblidhet sot

Pas vendimit të Gjykatës Speciale, Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së ka njoftuar se sot do të mbajë mbledhje e pastaj edhe konferencë për media.
“Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, nesër në ora 12:00, do të mbledhë në selinë qendrore Këshillin Drejtues dhe strukturat e saj, për të shqyrtuar situatën e krijuar pas vendimit të Gjykatës Speciale”, thuhej dje në njoftimin e OVL UÇK-së.
Pas përfundimit të mbledhjes, në ora 13:30, OVL-UÇK do të mbajë konferencë për media, ku do të bëhet i ditur qëndrimi i Organizatës dhe veprimet e mëtejshme lidhur me zhvillimet e fundit.