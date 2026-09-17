Rutte: NATO përballet me sfidat më të mëdha të sigurisë

NATO përballet me mjedisin “më të rrezikshëm dhe kompleks” të sigurisë në një brez, deklaroi të mërkurën sekretari i përgjithshëm i Aleancës, Mark Rutte, duke bërë thirrje për rritje të shpenzimeve për mbrojtjen.
Gjatë një fjalimi në Fondacionin Ditchley në Oxfordshire, Rutte tha se investimet më të mëdha në siguri janë të nevojshme për të garantuar mbrojtjen kolektive të aleancës.
Sipas tij, NATO ka nevojë për një rol më të madh të Evropës në mbrojtjen e përbashkët. Rutte theksoi se aleatët evropianë dhe Kanadaja kanë treguar gatishmëri për të marrë më shumë përgjegjësi në fushën e sigurisë.
Ai tha se gjatë vitit 2025, vendet evropiane të NATO-s dhe Kanadaja rritën shpenzimet e tyre për mbrojtjen me gati 20%.
Rutte nënvizoi gjithashtu se NATO do të mbetet një aleancë transatlantike dhe se forcimi i rolit evropian duhet të shkojë paralelisht me ruajtjen e lidhjes së fortë me Shtetet e Bashkuara.
Sipas sekretarit të përgjithshëm, siguria e Evropës, e Atlantikut dhe e Arktikut përbën njëkohësisht një prioritet për NATO-n dhe një element të rëndësishëm për sigurinë afatgjatë të SHBA-së.