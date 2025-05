Në Instagram tashmë mund të ngarkoni foto me raport 3:4

Megjithatë nëse dëshironi ende mund të vijoni të publikoni foto me raport 4:5

Instagram tashmë ofron mbështetje për fotot me raport 3:4 që do të thotë se kur ngarkoni një foto me të tillë do të shfaqet në të njëjtin format që është realizuar.

Përdoruesit gjer më sot e kanë pasur të mundur të ngarkojnë foto me raport 4:5 por fotot 3:4 priteshin përpara se të publikohen. Tashmë ky format mbështetet edhe për ngarkimet e fotove tek por edhe atyre karusel.

Ndryshimi vjen pasi në Janar rrjeti social vendosi që fotot që shfaqen në profil të jenë drejtkëndore dhe jo katrore.

Shefi i Instagram Adam Mosseri tha në rrjetin social Threads se thuajse çdo kamër telefoni realizon fotot në këtë format.