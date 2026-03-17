​Në Itali çdo javë ndodhin 2,500 sulme kibernetike, tejkalojnë mesataren globale

Italia mbetet në shënjestër të krimit kibernetik global.
Sipas raportit më të fundit Global të Inteligjencës së Kërcënimeve nga firma e sigurisë Check Point Research, organizatat italiane përjetojnë mesatarisht 2,507 sulme kibernetike në javë. Kjo shifër jo vetëm që shënon një rritje prej 3% krahasuar me vitin e kaluar, por është gjithashtu 20.2% më e lartë se mesatarja globale prej 2,086 sulmesh për organizatë. Raporti citon miratimin e shpejtë dhe shpesh të parregulluar të inteligjencës artificiale gjeneruese si nxitësin kryesor të këtij presioni.
Të dhënat zbulojnë se një në 31 kërkesa të dërguara nga rrjetet e korporatave ekspozon të dhëna të ndjeshme. Me një mesatare prej 62 ndërveprimesh mujore për përdorues në 11 platforma të ndryshme të inteligjencës artificiale, studiuesit thonë se përhapja e chatbot-eve po shndërrohet në një armë shpesh të pavetëdijshme për hakerat që synojnë emrat e përdoruesit dhe fjalëkalimet kur fitojnë akses në sisteme të kompromentuara.
Italia renditet e pesta në nivel global për sa i përket viktimave të ransomware-it, lloji i sulmit që i bën skedarët të palexueshëm duke kërkuar shpërblim financiar, e barabartë me Francën dhe Brazilin. Sektorët e qeverisë, medias dhe telekomunikacionit janë ndër më të prekurit në të gjithë vendin, shkruan ANSA.
Check Point Italia paralajmëron se kërcënimi tani është konstant dhe kërkon mbrojtje proaktive bazuar në IA për të neutralizuar ndërhyrjet përpara se ato të shkaktojnë dëme operacionale ose financiare. Grupet kryesore të ransomware në shkurt ishin Qilin (15%), Clop (13%) dhe The Gentlemen (11%), të cilët së bashku ishin përgjegjës për një pjesë të konsiderueshme të zbulimeve të viktimave. “49 grupe të ndryshme të ransomware kanë ndikuar publikisht në organizata në të gjithë botën”, shkruajnë studiuesit, “duke theksuar shkallën dhe fragmentimin e ekosistemit të ransomware”.