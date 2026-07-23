Punonjësit e Samsung DX po planifikojnë një tubim për të protestuar kundër një pabarazie njëqindfish në bonuse

Punonjësit në Samsung’s Device Solutions (dega e gjysmëpërçuesve të kompanisë) kërcënuan të kundërsulmonin në maj, por sindikata e tyre dhe kompania nënshkruan një marrëveshje që hapi portat për bonuse masive të performancës.
Megjithatë, ky nuk është fundi i historisë, pasi një sindikatë tjetër që përfaqëson një degë tjetër tani është e pakënaqur me pabarazinë e bonuseve.
Dega e Samsung Device Experience (DX) ndërton telefona inteligjentë, televizorë dhe pajisje shtëpiake. Sindikata e tyre po planifikon të mbajë një tubim pranë fabrikës Samsung Electronics Suwon më 16 korrik.
Arsyeja është e thjeshtë – punëtorët në divizionet jo-çip pritet të marrin bonuse prej 6 milionë KRW. Ndërkohë, kolegët e tyre në divizionin DS po shohin bonuse që janë njëqind herë më të mëdha – 600 milionë KRW.
Si një formë e hershme proteste, punëtorët e DX veshën të zeza në punë muajin e kaluar. Tani, 2-3,000 prej tyre (nga një total prej 28,000 në sindikatë) pritet të tubohen para fabrikës Suwon javën e ardhshme.
“Ne planifikojmë të mbajmë një tubim gjatë bisedimeve për pagat e këtij viti për të protestuar kundër lënies mënjanë të padrejtë të divizionit DX”, tha një përfaqësues.
Samsung Electronics pritet të njoftojë një rritje masive prej 18 herë më të madhe të fitimit operativ për tremujorin e dytë. Sipas Reuters, tremujori i dytë i këtij viti (prill-qershor) ka të ngjarë të ketë parë Samsung të ketë fituar 86 trilionë KRW (56.4 miliardë dollarë), nga 4.7 trilionë KRW në tremujorin e dytë të vitit 2025.
Kjo rritje u nxit kryesisht nga çipat DRAM, HBM dhe NAND. Dhe sipas marrëveshjes me punonjësit e saj, Samsung do të shpërndajë 10.5% të fitimeve operative të DS si bonuse performance për punonjësit brenda divizionit të gjysmëpërçuesve.