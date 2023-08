Nje vajze u martua tek nje familje e varfer ne kulm.

Nga frika se mos u iken nusja, vjehrri i mblidhte djemte e tij cdo nate dhe i pyeste:”He mor bijte e mi, a u kane lujt fjale borxhlinjte kur do na i kthejne ato borxhe?!”

Secili prej djemve fliste per nje borxhli imagjinar, shumen qe u kishte borxh dhe si e kishte kontaktuar e cfare i kishte thene per kthimin e borxhit. Keshtu, dukej sikur ishin te pasur, nderkohe qe realisht jetonin ne mjerim.

Pas ca kohesh pas dasme, nusja u kthye te prinderit, sic e do zakoni.

Babai, e thirri dhe e pyeti:”Po he moj bije, si shkon ne shtepine e burrit? Si i keni hallet?”

Vajza i thote:”Or bab. Me cfare degjoj e lumja une. E me cfare shoh e mjera une.”

P.s:

Ne nxjerim nafte, per cmimi naftes te ne eshte me i shtrenjti ne rajon.

Ne kemi burime ujore, por skemi uje ne shtepi.

Ne kemi hidrocentrale e tece, por energjine elektrike e paguajme sa frengu pulen.

Ne kemi diell, pyje.. por dimrit thajme se ftohti.

Ne kemi toke pjellore, por se mbjellim.

Ne kemi e kemi… por skemi asgje.

Lum ne … mjere ne 😭

