Në takimin Austin dhe Sisi riafirmohën lidhjet ushtarake SHBA-Egjipt

Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin dhe presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi riafirmuan të mërkurën lidhjet e ngushta ushtarake të vendeve të tyre, tha zyra e Sisit, gjatë pjesës së turneut rajonal të Austin në Kajro.

Sisi theksoi “gatishmërinë e Egjiptit për të forcuar partneritetin e tij strategjik me Shtetet e Bashkuara”, veçanërisht në bashkëpunimin ushtarak dhe të sigurisë, tha zëdhënësi presidencial Ahmed Fahmy.

Ndalesa e shefit të Pentagonit në Kajro vjen pas vizitës së tij të papritur në Bagdad përpara 20-vjetorit të pushtimit të udhëhequr nga SHBA që rrëzoi Sadam Huseinin, si dhe pas bisedimeve në Aman me aleatin e fortë të SHBA-së, Mbretin Abdullah II.

Në kryeqytetin irakian dhe jordanez, Austin foli për angazhimin e SHBA-së për sigurinë dhe stabilitetin në rajon.

Në një postim në Twitter përpara takimit të tij me Sisin, Austin e quajti partneritetin e mbrojtjes së SHBA-së me Egjiptin “një shtyllë thelbësore” të “angazhimit të SHBA-së ndaj këtij rajoni”.

Sipas zëdhënësit presidencial, Austin përshëndeti rolin e Kajros si “një forcë e përgjegjshme stabilizuese” në Lindjen e Mesme, duke theksuar “bashkëpunimin në mbrojtje si shtyllën kryesore të marrëdhënieve midis dy vendeve”.

Kajro është një aleat kyç i SHBA-së në rajon, duke luajtur një rol ndërmjetësues midis palestinezëve dhe izraelitëve, si dhe duke pasur ndikim në pikat e tjera të nxehta rajonale.

SHBA dërgon mbi 1 miliard dollarë në vit ndihmë direkte ushtarake në Egjipt, i cili ka qenë një nga përfituesit më të mëdhenj të ndihmës amerikane që kur u bë vendi i parë arab që normalizoi marrëdhëniet me Izraelin në 1979.

Megjithëse zërat brenda Kongresit të SHBA kishin kërkuar shkurtime më të gjera të ndihmës për Egjiptin për shkak të historisë së tij famëkeqe të të drejtave të njeriut, Presidenti Joe Biden hoqi vetëm 130 milionë dollarë në vitin 2021.

Në janar, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Antony Blinken i bëri thirrje Sisit që të “lirojë të gjithë të burgosurit politikë” – nga të cilët grupet e të drejtave vlerësojnë se Egjipti mban rreth 60,000 – ndërsa përshëndeti “hapat e rëndësishëm” që ka bërë vendi.

Austin is in Cairo. Press traveling with him has been blocked from his meeting with President Sisi as well as the defense minister pic.twitter.com/Rbwh0xdfEv

— Felicia Schwartz (@felschwartz) March 8, 2023