Ballina Lajmet Kosovë Nëntë anëtarët e rinj të KQZ-së betohen para Presidentes Osmani

Nëntë anëtarët e rinj të KQZ-së betohen para Presidentes Osmani

Nëntë anëtarët e rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë dhënë betimin sot.

Anëtarët e rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të propozuar nga partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës, sot e kanë dhënë betimin para Presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani.

“Presidentja Osmani u uroi suksese anëtarëve të rinj, duke vlerësuar faktin se sistemi jonë zgjedhor gjithmonë i ka kontribuar demokracisë në vend. Në anën tjetër, anëtarët e rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u betuan se do t’i kryejnë detyrat e tyre në mënyrë të ndershme, besnike, të paanashme, profesionale dhe të ndërgjegjshme”, thuhet në njoftim.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram