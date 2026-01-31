Nëntë metoda shtëpiake për të përballuar më mirë ftohjen ose gripin

Dhimbjet e trupit, ethet, të dridhurat dhe bllokimi i hundëve mund t’ju bëjnë të ndiheni keq. Ndërsa ilaçet shtëpiake nuk mund ta kurojnë ftohjen ose gripin, ato mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave, të tilla si dhimbjet e trupit, ethet, të dridhurat, bllokimi i hundëve.
Zbuloni disa metoda për ftohjen dhe gripin që mund të provoni në shtëpi:
Supë pule
Ndihmon hidrimin dhe është e lehtë për stomakun. Nutrientët ndihmojnë sistemin imunitar edhe pse nuk shërojnë sëmundjen menjëherë.
Xhenxhefil (Ginger)
Ka veti anti-inflamatore dhe mund të lehtësojë fytin e irrituar apo të reduktojë të përzierat. Pija e xhenxhefilit është e ngrohtë dhe qetëson simptomat.
Mjaltë
Është anti-mikrobik dhe mund të ndihmojë me kollën apo dhimbjen e fytit. Shtohet mirë te çaji me limon.
Hudhër
Përmban alicinë, një substancë me veti anti-bakteriale/anti-virale. Mund të ndihmojë simptomat e ftohjes në disa raste.
Echinacea
Disa studime sugjerojnë se mund të ndihmojë në parandalimin ose lehtësimin e simptomave të ftohjes. Efekti mund të jetë i kufizuar.
Vitaminë C dhe Probiotikë
Vitaminë C mund të ndihmojë pak në simptomat dhe të shkurtojë kohëzgjatjen e ftohjes. Probiotikët mbështesin sistemin imunitar, por kërkojnë më shumë hulumtime.
Gargara me ujë e kripur
Zbut dhimbjen e fytit dhe ndihmon të pastrosh mukusin. Përzihni ½ lugë çaji kripë në një gotë ujë të ngrohtë.
Avulli i ngrohtë
Avulli i ngrohtë ndihmon për të liruar sinuset e bllokuara dhe qetëson hundën/fytin. Përdorimi i tij e mban ajrin më të lagësht, e cila ndihmon frymëmarrjen.
Pomadat me mentol/eukalipt
Pomadat me mentol ose eukalipt mund të ndihmojnë në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes natën. Përdorni siç është e rekomanduar për moshën e duhur.
Nuk ekziston shërim i menjëhershëm nga ftohja ose gripi në shtëpi. Këto metoda ndihmojnë vetëm me simptomat dhe mirëqenien e trupit gjatë shërimit.