Nëntëvjeçari shpenzon mbi 100 mijë dollarë nga kartela e babait për kanalin e Minecraft

Një nëntëvjeçar që luan Minecraft thuhet se ka shpenzuar më shumë se 100 mijë dollarë duke përdorur kartelën e kreditit të babait të tij. Rasti ka shkaktuar tronditje në familje, ndërsa djali është përballur me pasoja serioze.
Djali, i cili ishte frymëzuar nga youtuberët që transmetojnë lojërat e tyre, kishte nisur të regjistronte dhe publikonte videot e tij me lejen e babait. Kanali quhej Mighty Mike Plays.
Babai i tij, David Sarkisyan, mori kontrollin e kanalit dhe në një video shpjegoi se ai do të mbyllej, të paktën përkohësisht, pasi kishte zbuluar shpenzime prej më shumë se 100 mijë dollarësh në kartelën e kreditit të kompanisë së tij.
Sipas tij, gjithçka nisi me një investim prej vetëm 20 dollarësh për reklamimin e kanalit. Megjithatë, situata doli jashtë kontrollit pasi kufizimi i shpenzimeve u hoq dhe fushata reklamuese vazhdoi të shpenzonte para.
Babai tha se shpenzimet e mëdha ishin fshehur për rreth tri javë. Meqë bëhej fjalë për kartelën e kompanisë, ajo kishte praktikisht kufi shumë të lartë shpenzimesh dhe familja nuk e kishte kuptuar menjëherë se sa para po shpenzoheshin.
Për pasojë, edhe babai u përball me probleme serioze në vendin e punës, ndërsa ende nuk dihet se çfarë pasojash do të ketë kjo për të.
David tha se djali i tij duhet të përballet me një lloj dënimi, por shtoi se nuk e fajëson plotësisht atë, pasi fëmija nuk e kishte kuptuar se fushata reklamuese po përdorte para të vërteta.
Ndërkohë, disa persona kanë shprehur dyshime për vërtetësinë e të gjithë historisë, duke ngritur mundësinë se rasti mund të jetë përdorur për të tërhequr vëmendje te kanali. Pas publikimit të videos së babait, kanali Mighty Mike Plays ka kaluar 62 mijë abonentë dhe videoja ka marrë më shumë se gjysmë milioni shikime.
Rasti është gjithashtu një kujtesë për prindërit që të përdorin kontrollet prindërore dhe kufizimet e shpenzimeve kur fëmijët përdorin lojëra dhe platforma online.