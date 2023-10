Nervi i ndrydhur në qafë shkakton dy ndryshime fizike: Si trajtohet kjo gjendje?

Nervi i ndrydhur në qafë apo radikulopatia cervikale është një gjendje e dhimbshme, e cila, përveç dhimbjes rrezatuese, çon në mpirje të shkaktuar nga ndrydhja e çdo fundi nervor në qafë

Kjo gjendje e dhimbshme shkaktohet më shpesh nga dy ndryshime degjenerative në qafë dhe shumica e rasteve të radikulopatisë cervikale zhduken me trajtim jokirurgjikal.

Çfarë lloj problemesh shkakton nervi i ndrydhur në qafë?

Një nerv i ndrydhur në qafë është një gjendje që rezulton në mosfunksionim neurologjik të shkaktuar nga ndrydhja dhe inflamacioni i ndonjë prej rrënjëve nervore të shtyllës kurrizore qafës, transmeton Telegrafi.

Mosfunksionimi neurologjik mund të përfshijë dhimbje rrezatuese, dobësi të muskujve dhe/ose ngurtësi. Shtylla kurrizore është një seri e gjatë dhe fleksibël kockash që mbron palcën kurrizore. Fillon në fundin e kafkës dhe përfundon në afër legenit. Shtylla e qafës është pjesa e kurrizore e qafës përbëhet nga 7 kocka (unaza C1-C7). Unazat ndihmojnë në mbrojtjen e palcës kurrizore nga dëmtimi. Midis unazave në shtyllën kurrizore ka jastëkë të rrumbullakët të quajtur disqe.

Si nervi i shtypur në qafë ndikon në dorë?

Palca kurrizore vepron si një autostradë që lidh nervat në të gjithë trupin me trurin, në mënyrë që truri të mund të dërgojë sinjale dhe të komunikojë me pjesën tjetër të trupit. Një rrënjë nervore është segmenti fillestar i një nervi që largohet nga palca kurrizore. Është rrënja e nervave që shtrihen në pjesë të tjera të trupit. Rrënjë të ndryshme nervore përgjatë shtyllës kurrizore shtrihen në pjesë të ndryshme të trupit. Kur një rrënjë nervore shtypet, ajo mund të ndikojë në nervat që janë të lidhur me të. Për shkak të kësaj, një nerv i shtypur në qafë mund të shkaktojë dhimbje që rrezaton poshtë dorës.

Cilat janë simptomat e radikulopatisë cervikale?

Nervat që lidhen me shtyllën e qafës ose qafën shtrihen në pjesët e mëposhtme të trupit:

▪ Shpatullat

▪ Duart

▪ Gjinjtë

▪ Pjesa e sipërme e shpinës

Prandaj, simptomat neurologjike që rezultojnë nga radikulopatia e shtyllës së qafës mund të përhapen nga qafa në ndonjë nga këto pjesë të trupit ose një kombinim i tyre, në varësi të asaj se cila rrënjë nervore është prekur. Radikulopatia e shtyllës së qafës zakonisht prek vetëm njërën anë të trupit – për shembull, krahun e djathtë, jo të dyja. Simptomat neurologjike të radikulopatisë së shtyllës së qafës, të cilat mund të rrezatojnë nga qafa, janë:

▪ Dhimbje

▪ Mpirje

▪ Ndjesi thumbuese ose pickimi

▪ Dobësi muskulore

▪ Reflekse të dobësuara.

Si duket dhimbja kur shtypet nervi në qafë dhe pse shfaqet ky problem?

Njerëzit me nervin e shtypur në qafë zakonisht e përshkruajnë dhimbjen si të mprehtë ose “djegie”. Lëvizja e qafës në mënyra të caktuara, si shtrirja ose tendosja, mund të rrisë dhimbjen. Disa njerëz me radikulopati cervikale zbulojnë se dhimbja e tyre zvogëlohet kur vendosin duart në majë të kokës, sepse ky pozicion mund të lehtësojë përkohësisht presionin mbi rrënjën nervore të prekur.

Radikulopatia e shtyllës së qafës ndodh kur një nerv ose rrënjë nervore në qafë kapet dhe inflamohet. Kjo ngjeshje ka dy shkaqe kryesore:

▪ Ndryshimet degjenerative që ndodhin në shtyllën kurrizore ndërsa plakemi (spondiloza e shtyllës së qafës).

▪ Hernia (i fryrë) diskale në qafë.

Si trajtohet radikulopatia e shtyllën e qafës?

Për fat të mirë, më shumë se 85 për qind e rasteve të radikulopatisë së qafës zgjidhen pa ndonjë trajtim specifik brenda 8 deri në 12 javë. Nëse simptomat vazhdojnë, radikulopatia e shtyllës së qafës ka disa opsione trajtimi. Meqenëse kjo gjendje reagon ndryshe për çdo person, plani i trajtimit do të jetë unik për çdo individ, kështu që opsionet e trajtimit mund të jenë:

Si trajtohet radikulopatia ose një nerv i shtypur në shtyllën kurrizore?

Profesionistët e kujdesit shëndetësor pothuajse gjithmonë fillojnë me terapi jokirurgjikale për trajtimin e radikulopatisë së shtyllës së qafës.

Rreth 90 për qind e njerëzve me radikulopati cervikale kanë rezultate të mira deri në të shkëlqyera me trajtimin jokirurgjikal, por nëse trajtimi jokirurgjikal nuk funksionon, një ofrues i kujdesit shëndetësor mund të rekomandojë kirurgji.