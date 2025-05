Nëse jeni të mërzitur gjatë pritjes – Opel Mokka tani ka një kuiz për t’ju argëtuar!

Bazuar në platformën teknologjike Snapdragon dhe dy ekrane 10 inç si standard, Opel tani ofron shumë shërbime të reja digjitale.

Lajmi i madh është se ChatGPT2 tani është i integruar përmes navigacionit të lidhur, i cili ofron ndihmë interaktive AI gjatë udhëtimit.

Asistenti AI do ta bëjë, sipas thuhet, Opel Mokkën më të mençur dhe më argëtuese. Dëshironi të gjeni një restorant në një qytet të ri? Pyesni veturën.

Jeni kurioz se kush këndon këngën në radio? Automjeti do të ketë një përgjigje.

Madje mund të kërkoni që automobili të krijojë një kuiz për ju ndërkohë që prisni në automjet.

Sistemi gjithashtu mëson vetë, kështu që mbajnë mend stilin e vozitjes dhe sugjerojnë rrugë, destinacione dhe ndalesa për karikim (për versionet elektrike).

Një veçori tjetër e re është mundësia për të dërguar një adresë drejtpërdrejt në veturë nga aplikacioni myOpel para nisjes. Një përditësim tjetër është kamera e përmirësuar HD për parkimin pas, me një kënd 180 gradë për pamje më të mirë pas.

Opel gjithashtu thotë se ka përmirësuar përdorshmërinë e brendshme me një gjuhë të re dizajni të të prezantuar me Opel Grandland.

Shumë funksione që më parë ishin të menaxhuara me butona fizike tani janë të integruara në ekranin me prekje. Megjithatë, Opel ka ruajtur me zgjuarsi disa kontrolle fizike për sistemet kryesore.