Nese me te vertete e don një jetë të lumtur!

Nëse dëshiron të jetosh në qetësinë shpirtërore, në kthjelltësinë mendore dhe një trup të shëndetshëm, duhet t’i përmbahesh katër parimeve për një jetë të këndshme, e cila do të mbushet me gëzime dhe lumturi. Ato janë: falënderimi ndaj Zotit, durimi (sabri), lumturia dhe kënaqësia.

*1. Kush jeton me falënderim, bekohet.*

*2. Kush jeton me durim, shërohet nga dhimbjet.*

*3. Kush jeton i lumtur me gjithçka që ka përjetuar dhe çfarë do të përjetojë, është në paqe me veten.*

*4. Kush jeton i kënaqur me furnizimin e Zotit, si do që të jetë ai, gjen paqen dhe lumturinë.*

*Ata që jetojnë në përputhje me këto parime, jetojnë një jetë të lumtur dhe të kënaqur.*



Azem Kovaçi