Nëse dikush kalon pranë jush e nuk ju përshëndet

arsyetojeni” njeriu sheh me mend”.

Nëse dikush dëshiron të ju tregojë diçka të keqe se filani tha kështu për ty, thuaj “fletorja është e tij, le ta mbush si të dojë”, ” mos më tregoni gjë më lini ti dua njerëzit!

Nëse dikush në prani të gjithve ju bën të ndiheni keq, thuaj vetes “ndoshta spati ndonjë qëllim të keq” dhe largohu prej tij në qetësi!

Nëse dikush tenton të ju ulë autoritetin tuaj duke folë ç’mos aty këtu për ju, mos keni frikë, bindu se “Nëse Zoti ju ka ngritur, ska krijesë që mund të ju ulë”

Nëse dikush qesh me sprovën tënde në të cilën gjendesh, dije se shpejt edhe ai do sprovohet edhe më rëndë me ndonjë sprovë!

Nëse dikush tallet me fenë tënde, me stilin tënd, ti mos u mërzit, janë tallë dhe janë akuzu gratë më të ndershme në rruzullin toksor, por ato kanë shkruar historinë.

Nëse ti këpusin të mirat ti hedhin për tokë si gjethet e lules, mos u shqetso, ndoshta Allahu i ka ngritur lartë në qiell!

Emine Bajrami